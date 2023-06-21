مصدر أمني ينفي إدعاء سيدة بقيام الأجهزة الأمنية بقتل زوجها وآخرين بأسيوط

نفى مصدر أمني، صحة ما تناوله مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إحدى السيدات، قيام الأجهزة الأمنية بقتل زوجها وآخرين بأسيوط.



وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 15 يونيو الجاري، قام شخصان بترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص بالطريق العام بدائرة قسم شرطة أبو تيج بأسيوط وأردياه قتيلاً، حال استقلالهما مركبة "توك توك".. كما أسفر ذلك عن إصابة شخص آخر وطفلة بطلقات نارية، تصادف مرورهما بمحل الواقعة.



وأضاف أنه أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتم ضبط أحدهم بالزراعات المتاخمة لمسكنه ببندر ساحل سليم بأسيوط، فيما أسفرت التحريات عن اختباء باقي المتهمين بمسكن أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة صدفا.



وأشار إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن المشار إليه، وحال وصول القوات، بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة تجاه القوات، مما اضطر القوات إلى مبادلتهم إطلاق النيران.



وأوضح أن التعامل أسفر عن مصرع العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المتهمين بارتكاب الواقعة، و3 عناصر إجرامية أخرى (سبق اتهامهم في قضايا "سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية ، مخدرات")، لافتا إلى أنه عُثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، وطبنجة، و28 خزينة، و485 طلقة مختلفة الأعيرة، و8 طرب لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الشابو، وكمية من أقراص "التامول" المخدر، ومركبة الـ"توك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.