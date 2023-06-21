توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاعات طفيفة في الحرارة، مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن متوسط العظمى على القاهرة الكبرى يتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة، اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى وقفة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت أن الحرارة تشهد ارتفاعات بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين، قائلة إن الأجواء ستكون حارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية التي تتراوح فيها العظمى ما بين 28 إلى 30 درجة.

واوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن العظمى في المناطق الجنوبية تتراوح ما بين 39 إلى 42 درجة، مؤكدة أن الأجواء مستقرة والحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وذكرت أن «الرياح في الأيام المقبلة، لن تكون محملة بأتربة ورمال مثارة»، مشيرة إلى أن الرياح في فترات المساء والليل، تساعد على تلطيف الأجواء.

وبيّنت أن «الشبورة المائية الخفيفة المتكونة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لن تؤثر على حركة المرور»، مناشدة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتناول قدر كافٍ من المرطبات والسوائل.