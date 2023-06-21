تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد ضرورة تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي وتأهيل الكوادر للمستقبل

أكد عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي من خلال إصدار قوانين ونظم انتخابية تحظى بالتوافق بين الأطياف السياسية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر السياسية من أجل المستقبل.

جاء ذلك خلال ملتقى الأحزاب السياسية، بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».

وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية لديها رؤية تتعلق بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، مشيرة إلى أنه فيما يخص المحور السياسي، فإن رؤية التنسيقية تستهدف تعزيز مسيرة الوصول إلى الدولة المدنية الحديثة، واستكمال القوانين والاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، وقانون حرية تداول المعلومات.

وأشارت العادلي إلى أن المحور السياسي يتضمن العمل على تأهيل الكوادر السياسة، منوهة إلى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب التي استطاعت إخراج العديد من الكوادر السياسية منذ تأسيسها.

واقتصاديا، أكدت الاهتمام بملف ريادة الأعمال والذي يعد قاطرة التنمية، إضافة إلى ضرورة العمل على تنمية القطاعات الإنتاجية.

وفي المحور الاجتماعي، لفتت نائبة التنسيقية إلى أن هذا المحور من أهم الركائز، مشددة على ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي وميكنة الأجور وإصدار قانون الأحوال الشخصية، وقانون الولاية على المال.

ومن جانبها، قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الأحزاب السياسية والقوانين الخاصة بالانتخابات، يحتاج إلى أن تصاغ بما تحقق الإصلاح السياسي الذي نهدف إليه.

وأشارت صابر إلى ضرورة وجود الشباب وتمكينهم في الحياة السياسية، إضافة إلى دعم المجتمع المدني والتأسيس لدورهم المحوري في المجتمع الفترة المقبلة، مؤكدة ضرورة أن يكون الأداء البرلماني أكثر صرامة في محاسبة الحكومة.

فيما تطرق عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إلى الحديث عن ثورة 30 يونيو، في ذكراها العاشرة، حيث خرج الشعب المصري فيها لاستعادة الوطن من الانزلاق إلى الهاوية، مقدما التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت عزت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الجمهورية الجديدة، والتي أصبحت واقعا ملموسا، معربا عن أمله في أن تتكاتف الأحزاب السياسية لدعم تلك الجمهورية ومنع عودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المشهد مرة أخرى.

واختتم قائلا: "أتمنى من الحكومة أن تعي الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن حاليا، إضافة إلى أن ارتقاء الدور البرلماني بشكل أكبر لتتواكب مع طموحات الشعب المصري وتطلعاته في ظل التحديات الراهنة".