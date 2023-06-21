تختتم فرقة الجيزة القومية المسرحية عرضها "اللي بنى مصر"، مساء الأحد المقبل، على خشبة مسرح مركز الجيزة الثقافي، والذي قدمته ضمن موسم النشاط الصيفي المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

شهد العرض منذ انطلاقه في 16 يونيو الحالي إقبالا وتفاعلا وإشادة كبيرة، وحرص على حضوره عدد كبير من الشخصيات العامة، منهم اللواء طارق المهدي محافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، والدكتور أشرف العربي رئيس المعهد القومي للتخطيط، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق، والسيناريست والإعلامي محمد الغيطي.

وتدور أحداث المسرحية حول اختفاء تمثال طلعت حرب رائد الاقتصاد المصري وصاحب فكرة إنشاء بنك مصر وستوديو مصر، والذي عندما ينزل إلى أرض الواقع ويرى ما تمر به مصر اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وفنيا تصيبه الدهشة والاستياء، ويشعر بأن مصر مازالت في احتياج للمخلصين من أجل النهوض بها، ومن ثم يحث كل المصريين بالوقوف على قلب رجل واحد؛ من أجل الوطن، وبعد أن ينجح في تكاتف كل المصريين معا يدا واحدة، يقرر العودة إلى مكانه في ميدان طلعت حرب ليقف شامخا مرفوع الرأس من جديد.

العرض من تأليف دكتور محسن مصيلحي، ديكور أحمد شربي، ألحان وتوزيع وائل عوض، وغناء مكين إسماعيل وسالي النمس، وإخراج محمد الطوبجي.

يشارك في بطولة العرض كلً من محمد حسن، محمد النمس، إنجي صفوت، آسر علي، وفاء عبدالله، أحمد لطفي، هاني غباشي، محمد طلبة، ومحمد مجدي.