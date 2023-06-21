 محافظ المنيا يشدد على سرعة الانتهاء من تطهير شبكات الصرف وتمهيد الطرق بقرى المحافظة - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يونيو 2023 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

محافظ المنيا يشدد على سرعة الانتهاء من تطهير شبكات الصرف وتمهيد الطرق بقرى المحافظة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 1:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 1:45 م

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب صيانة الكهرباء وأعمدة الإنارة بقرى المحافظة، لتحسين الظروف المعيشية والحياتية اليومية للمواطنين وخاصة في القرى الأكثر احتياجا.

من جانبه، أعلن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، استمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي بشارعي بورسعيد والجمهورية بحي جنوب، بالإضافة إلى تطهير الترع بالوحدة المحلية لقرية الحسينية ورفع مخلفات التطهير بقرى الغرباوى والمودة والجندية؛ حفاظاً على الصحة العامة، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة العامة بدائرة الوحدة المحلية بشلقام مع تركيب لمبات موفرة.

وقال إن الوحدة المحلية بالقيس قامت بتمهيد طريق الجنزير وبين الجناين وشارع الموقف لرفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة السير، علاوة على استمرار أعمال النظافة بأحياء: شمال وشرق وجنوب، والوحدات القروية: بني علي والقيس وأبو جرج، مع رفع مخلفات الأسواق ورفع كفاءة منظومة النظافة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك