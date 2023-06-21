الشناوي يكشف سر انفعاله على طبيب الهلال السوداني

كشف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر انفعاله على عوض الجعلي طبيب فريق الهلال السوداني، خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية: «عندما انفعلت على طبيب الهلال السوداني كان له أسباب، واللاعبين كانوا يتعمدون إضاعة الكثير من الوقت، بعد تسجيلهم هدف التقدم».

وأضاف: «وكان الطبيب يعالج اللاعبين في الملعب، وطلبنا منه أكثر من مرة علاج اللاعبين خارج الملعب، وقام بضرب محمد عبد المنعم بزجاجة البينج في أنفه، لذلك انفعلت عليه».

وبسؤاله عن رأيه في جماهير فريقي الوداد والرجاء، قال: «أعتقد أن جماهير الرجاء مختلفة عن الوداد، لأن جماهير الوداد أشرس وأقوى بكثير».

وأتم: «وقبل خوضنا النهائي في المغرب، جهزنا اللاعبين نفسيا جيدًا، والجميع يعلم بأن المركز الثاني بالنسبة لنا يعتبر خسارة البطولة، وهذا نظام النادي، كما نتحدث مع اللاعبين الجدد من أجل تهيئتهم بالشكل المناسب».