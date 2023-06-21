قالت الإعلامية إنجي أنور، إنها ليست من هواة متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، معتبرة أن المصريين اكتسبوا ثقافة الربح السريع، وباتوا يبحثون عن المضاربة والاستثمار في الذهب.

وأضافت خلال برنامجها «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC»، مساء الثلاثاء، أن المصريين باتوا يبحثون عن «خبطة العمر»، مستنكرة الإقبال على شراء الذهب في موسم عيد الفطر الماضي، والسير خلف شائعات التعويم المرتقب وضرورة تحويل الأموال إلى ذهب.

واستكملت: «الناس باعت اللي وراها واللي قدامها، وراحت تضارب في الدهب والعقارات والدولارات، يا جماعة ورا كل طماع شخص مستفيد».

وذكرت أن سعر جنيه الذهب وصل إلى حوالي 17 ألف جنيه، بعدما اشتراه البعض بـ22 ألفًا، متابعة: «الناس بقت بتضارب في الأرز والذهب، وتركت البورصة، عاوزة أعرف الناس دي عاملة ايه دلوقت؟ أعرف ناس باعت أراضي علشان تضارب».

وأشارت إلى أن إقبال البعض على الاستثمار في الثروة العقارية، ما يعد أموالًا مجمدة، متسائلة: «امتى هنغير ثقافتنا؟ مبقاش فيه ملاذ آمن، يجب أن نبحث عن الإنتاج لا الاستثمار والمضاربة».