محافظ جنوب سيناء يتفقد قافلة الـ40 طن مواد غذائية بأسعار مخفضة

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، قافلة السلع الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال بيع السلع للمواطنين بمدينة طور سيناء بأسعار مخفضة، والتي شهدت إقبالا من المواطنين على شرائها.

وقال المحافظ، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية دعم المحافظة بـ 40 طن مواد غذائية ولحوم ودواجن بأسعار مخفضة، وجرى توزيعها على كل مدن المحافظة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد بتعاون جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالمثمر مع المحافظة، مثمنًا دور تلك هذه القوافل الغذائية في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، ومنع احتكار وجشع التجار.

ووجه المحافظ بضرورة توفر تلك السلع عن طريق القافلة بجميع مدن المحافظة، وعدم اقتصارها على مدينة طور سيناء فقط، لمجابهة ارتفاع الأسعار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين.