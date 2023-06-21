الرئيس الألماني يروج في كازاخستان للممر الأوسط التجاري بين آسيا وأوروبا

روج الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لما يعرف بـ "الممر الأوسط" كطريق تجاري بديل لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا.

وخلال زيارته لجمهورية كازاخستان في وسط آسيا، أشار الرئيس الألماني اليوم الأربعاء، إلى تغييرات جيوسياسية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا جعلت من الضروري إيجاد طرق أخرى للربط بين الشرق والغرب.

يذكر أن هذا الطريق يمر عبر وسط آسيا متجاوزا روسيا في الشمال وإيران في الجنوب.

وأضاف شتاينماير:" إذا أردنا أن يكون لدينا ظروف نقل موثوقة من المنظور الأمني، فيجب توسيع نطاق هذا الممر على المدى البعيد".

وخلال زيارته لميناء كوريك للعبارات على بحر قزوين، أكبر بحر مغلق في العالم، إن هذا الممر لا يعني اختيار البديل الأوفر تكلفة بل إنه يمثل " رابطة بين آسيا وأوروبا موجهة نحو المستقبل سيتم توسيعها في ظل المواقف الجيوسياسيةالمتغيرة".