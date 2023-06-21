 العثور على أكثر من 170 ضحية في مقابر مؤقتة في جمهورية لوجانسك الشعبية - بوابة الشروق
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العثور على أكثر من 170 ضحية في مقابر مؤقتة في جمهورية لوجانسك الشعبية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 4:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 4:23 م

قال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، إنه تم العثور على أكثر من 170 شخصا، قتلوا على يد القوات الأوكرانية، في مقابر مؤقتة على أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف باستريكين في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية: "تواصل أجهزة التحقيق الإقليمية، بالتعاون مع خبراء من مركز الطب الشرعي، بذل جهود نشطة لفحص المقابر المؤقتة، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال باستريكين إنه تم فحص ما مجموعه 101 من هذه المقابر في جمهورية لوجانسك الشعبية خلال الأسبوع الماضي وحده. وتم العثور على 171 جثة تم تحديد هوية 131 منها بالفعل".

وأضاف باستريكين، أن فرع مركز الطب الشرعي في دونيتسك بدأ مباشرة أعماله.


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