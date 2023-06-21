قال محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، إن سيف جعفر لاعب الزمالك من العناصر المميزة، ولازال يمتلك الكثير، لكنه واضح أنه خائف على مستقبله في ظل عدم الاعتماد عليه، ولديه عدة عروض من أندية منافسة.

وأضاف عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يريد ضم سيف جعفر، وكان قريبا من التوقيع الرسمي ولكن الأمور تعطلت في المراحل الأخيرة، وتحدثت معه ونصحته بالبقاء داخل نادي الزمالك، ولا توجد مفاوضات بينه وبين بيراميدز كما علمت، والأولوية بالنسبة لسيف هي البقاء داخل الزمالك أو الانتقال للنادي الأهلي".

وتابع: "وجود سيف في نادٍ كبير أفضل له من الانضمام لنادي بيراميدز، كان عليه التعلم من تجربة رمضان صبحي الذي ابتعد عن المنتخب الوطني وبدأ يلعب عليه أكثر من لاعب مؤخرا في صفوف الفراعنة منهم حسين الشحات وأحمد عبدالقادر".

وزاد: "حسين الشحات ليس لاعب سوبر على الرغم من تألقه هذا الموسم، لأنه لم يظهر سوى في الموسم الحالي، والشرط الوحيد لكي نطلق عليه لقب سوبر هو أن يستمر بنفس الأداء لفترة طويلة".

وأتم: "محمود حمادة لاعب جيد ومميز في وسط الملعب وسيكون إضافة في وسط الملعب مع دونجا وباقي اللاعبين".