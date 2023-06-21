بوينج تعلن عن طلب طائرات إضافية طراز 737 ماكس من أكاسا أير

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أعلنت عملاق الطيران الأمريكية بوينج وشركة أكاسا أير الهندية للطيران منخفض التكلفة، عن طلب بشراء أربع طائرات ركاب أخرى طراز 737-ماكس 8.

وبهذا الطلب، يضم سجل طلبيات شركة الطيران الآن 76 طائرة، من بينها 23 من طراز 737 ماكس 8، و53 بوينج 737 ماكس 8-200 ذات السعة العالية.

وأطلقت أكاسا أير العمليات في 2022 بطائرة بوينج 737 ماكس 8.

وزادت من أسطولها إلى 19 طائرة عبر 16 وجهة في الهند.

وأشارت بوينج إلى أن عملاءها قدموا أكثر من ألف طلب شراء لطائراتها التجارية الجديدة منذ يوليو 2022.

وهذا يشمل أكثر من 750 من طائراتها طراز 737 ماكس.