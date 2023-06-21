هالاند يسجل في فوز النرويج أمام قبرص بتصفيات يورو 2024

فاز المنتخب النرويجي على ضيفه منتخب قبرص 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وسجل أهداف المنتخب النرويجي أولا سولباكين في الدقيقة 12 وإيرلينح هالاند (هدفين) في الدقيقتين 57 ، من ركلة جزاء، و60، فيما أحرز هدف المنتخب القبرصي جريجوريس كاستانوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب قبرص بلا نقاط في قاع الترتيب.