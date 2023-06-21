 ترامب يصف منافسه الرئيسي بـ«الخائن».. ويشرح السبب - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يونيو 2023 8:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

ترامب يصف منافسه الرئيسي بـ«الخائن».. ويشرح السبب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 7:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 7:01 م

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، منافسه الجمهوري الرئيسي في ترشيح الحزب للرئاسة لعام 2024، بسبب ما وصفه بعدم الولاء.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إنه ساعد في انتخابه حاكما للولاية، معتبرا أن "ديسانتيس، كان خائنا عندما أعلن عن ترشحه.. أنا موالٍ كبير".

وأضاف: "بعض الناس هنا في هذه الغرفة يقولون لي سيدي لا تقلق بشأن الولاء، فهذا لا يعني شيئا في السياسة.. دعمته وقاتلت إلى جانبه، لقد أيدته، وكان الأمر وكأن قنبلة انفجرت"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك