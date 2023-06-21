تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بـ عصام الحضري زميله السابق في المنتخب الوطني، والحارس المغربي ياسين بونو.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية: «خلال فترة الاستعداد لكأس العالم فوجئت بمشاركتي أمام البرتغال، وكانت هذه اللحظة التي بها الحكم على إمكانية مشاركتي في كأس العالم أم لا، وكانت واحدة من أهم مباريات حياتي».

وأضاف: «لم تحدث أي مشكلة بيني وبين الحضري، سواء وهو لاعب أو وهو مدرب حراس مرمى المنتخب، وأنا لا أحب الرد على الأخبار، وكنت أتعلم منه ومن خبراته الكثيرة».

وتابع حارس الأهلي: «حتى كهربا لم يحدث أي مشكلة معه، ما حدث شدة خفيفة عندما كان كهربا جديد في النادي، وعوقب عليها ولم يحدث أي شىء بعد ذلك وأنا أحبه وأقدره».

وأتم: «ياسين بونو واحد من أكبر الحراس في العالم، ولا يوجد أي تواصل بيني وبينه وهو شخص محترم جدًا ومتواضع، وأتمنى له كل التوفيق».