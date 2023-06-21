 الشناوي: تعلمت من الحضري الكثير.. وعلاقتي جيدة بـ كهربا - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يونيو 2023 1:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

الشناوي: تعلمت من الحضري الكثير.. وعلاقتي جيدة بـ كهربا

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 1:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 1:20 ص

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بـ عصام الحضري زميله السابق في المنتخب الوطني، والحارس المغربي ياسين بونو.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية: «خلال فترة الاستعداد لكأس العالم فوجئت بمشاركتي أمام البرتغال، وكانت هذه اللحظة التي بها الحكم على إمكانية مشاركتي في كأس العالم أم لا، وكانت واحدة من أهم مباريات حياتي».

وأضاف: «لم تحدث أي مشكلة بيني وبين الحضري، سواء وهو لاعب أو وهو مدرب حراس مرمى المنتخب، وأنا لا أحب الرد على الأخبار، وكنت أتعلم منه ومن خبراته الكثيرة».

وتابع حارس الأهلي: «حتى كهربا لم يحدث أي مشكلة معه، ما حدث شدة خفيفة عندما كان كهربا جديد في النادي، وعوقب عليها ولم يحدث أي شىء بعد ذلك وأنا أحبه وأقدره».

وأتم: «ياسين بونو واحد من أكبر الحراس في العالم، ولا يوجد أي تواصل بيني وبينه وهو شخص محترم جدًا ومتواضع، وأتمنى له كل التوفيق».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك