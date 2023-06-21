تموين شمال سيناء: حملات لمراقبة توفر السلع واللحوم بالأسواق مع اقراب عيد الأضحى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، حملات متابعة الأسواق والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان المديرية نفذت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، جولة تفقدية بمرافقة الأجهزة الرقابية، وذلك لمتابعة الأسواق والاطمئنان على توفر الأرصدة من السلع التموينية بشركة الجملة وأرصدة السلع الأخرى ومتابعة ورود كميات من اللحوم والأضاحي بالشوادر والمنافذ بأنواعها والتأكد من توفر احتياطي من السلع الغذائية، يكفي من 3 إلى 7 أشهر مع توافر كميات من اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بكميات كافية وأسعار منافسة.