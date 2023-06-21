جارديان: اتهامات للخارجية البريطانية بتجاهل تحذيرات مسبقة من الصراع في السودان

تواجه وزارة الخارجية البريطانية، اتهامات بشأن تجاهلها تحذيرات متكررة من أطراف سودانية وخبراء غربيين بأن السودان يتأرجح على شفا صراع من شأنه أن يؤدي إلى جرائم جماعية وعنصرية.

وتجري لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني تحقيقًا حول توقعات الحكومة البريطانية للأزمة ومستوى الدعم المقدم للمواطنين البريطانيين المحاصرين في السودان، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وفي رسالة تلقاها أندرو ميتشل وزير الدولة البريطاني لشئون إفريقيا، أُعلن عنها أمس، قالت مجموعة العمل البريطانية المعنية بمنع الجرائم، والتي تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، إن وزارة الخارجية اتبعت أجندة مفرطة في التفاؤل بشأن مبدأ "الديمقراطية أولاً" في السودان.

وذكرت الرسالة أن وزارة الخارجية فشلت في الاستجابة للتحذيرات المتكررة بشأن السودان، بالإضافة إلى أن أنظمة وسياسات بريطانيا تجاه البلد الأفريقي تفتقر إلى التركيز على منع الأعمال الوحشية.

ومن المقرر أن يتم تناول الاتهامات بالتفصيل في جلسة استماع للجنة مختارة للجنة اليوم الأربعاء.

ويحذر الموقعون على الرسالة من أنه إذا تُركت دائرة العنف الحالية دون رادع، فإنها ستصبح أسوأ من الإبادة الجماعية التي بدأت عام 2003 في دارفور، والتي خلفت 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح.

وجاء في الرسالة: "مع اندلاع أعمال العنف في أبريل، لم يكن لدى فريق السودان (التابع لوزارة الخارجية) خبرة في ديناميكيات العنف ولا نظام للإنذار العاجل أو تقييم المخاطر لرصد المؤشرات المميزة للعنف الجماعي".

وتابعت: "حيث لم يتلق الفريق أي توجيه مركزي حول كيفية الاستعداد لسيناريوهات محتملة يمكن أن تؤدي إلى العنف والفظائع الجماعية. ولم يتم إجراء أي تدريب للمساعدة في سد هذه الثغرات حتى ولو بطريقة متواضعة للغاية".

ويشير الموقعون على الرسالة إلى تحذيرات تعود إلى عام 2019 من أن الاندفاع نحو الانتخابات بدون مؤسسات ديمقراطية متكافئة في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، يخاطر بتكرار الأخطاء كما حدث في ميانمار.

وتابعت الرسالة: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أخفقت الحكومة وأعضاء آخرون في المجتمع الدولي في الاعتراف والرد على اتجاهات العنف المستمرة في السودان ومخاطر ارتكاب جرائم جماعية. بدلاً من ذلك، تم إعطاء الأولوية لإرساء الديمقراطية وتطبيع العلاقات مع الجهات الفاعلة المتواطئة في الإبادة الجماعية في دارفور ودعمها، مما وضع الأساس للدمار والعنف الذي شهدناه خلال الأسابيع التسعة الماضية".

وذكرت مجموعة العمل أنها عقدت اجتماعات منتظمة مع فريق السودان التابع لوزارة الخارجية، لكنها "لم تلاحظ أي تغيير ملموس في السياسة أو الاستراتيجية".

وأضافت المجموعة: "في اجتماعنا الأخير مع الفريق في أبريل 2023، قبل 10 أيام فقط من بدء العنف في الخرطوم، تبادلنا المخاوف بشأن عدم الاستقرار المتزايد وقيل لنا إن العملية الانتقالية ينظر إليها" بتفاؤل حذر".

وتابعت: "كان هذا التفاؤل في تناقض حاد مع العنف الجماعي المتصاعد بالفعل في أطراف السودان، بما في ذلك إقليم دارفور، كما تناقض أيضا بشكل ملحوظ مع ما قيل لشركائنا حول خطر المواجهة العسكرية في الخرطوم نفسها، فقد اختار العديد من الأفراد والناشطين مغادرة العاصمة قبل أيام أو حتى أسابيع من 15 أبريل 2023"، في إشارة لتاريخ اندلاع الاشتباكات المستمرة حتى الآن في السودان.

من جهتها، قالت كيت فيرجسون، مدير مشارك في مجموعة العمل: "أدى افتقار بريطانيا إلى الاستعداد إلى عملية إجلاء فاشلة، حيث تُرك المواطنون البريطانيون، في حالة من الفوضى.

وأضافت: "أُهدرت فرص المساعدة في التخفيف من العنف.. من الواضح أنه لم يتم تعلم حتى الدروس الأساسية من الوضع في أفغانستان".