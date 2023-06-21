محافظ سوهاج يبحث الاستعدادات اللازمة لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية «تحيا مصر»

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث الاستعدادات اللازمة لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية "تحيا مصر"، بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور العميد أح وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي بسوهاج، والعميد محمود عبد الرحمن مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني، واللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية.

ورحب محافظ سوهاج في بداية الاجتماع بالحضور جميعا، مؤكدا أهمية البدء في تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، والبالغ عددها 30 مجمعا خدميا بقرى "حياة كريمة"، وإزالة جميع المعوقات، لتقدم خدماتها للمواطنين في أقرب وقت ممكن، حتى يشعر المواطن السوهاجي بما تم من إنجاز على أرض المحافظة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وناقش الاجتماع معاينة عدد من المجمعات على أرض الواقع بمركزي المنشاة، ودار السلام، حيث تبين وجود بعض الملاحظات، وجار العمل على تلافيها، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بعدم فتح المبنى للعاملين لحين الانتهاء من أعمال الواجهات، وتلافي ملاحظات اللجنة خلال مرورها على المجمعات.

وتناول الاجتماع مناقشة ضرورة الانتهاء من الأعمال الفنية للكهرباء ومياه الشرب بالمجمعات بمراكز "المنشاة، ودار السلام، وجرجا"، حيث سيتم فرش تلك المجمعات في أول يوليو المقبل، ووجه المحافظ بضرورة استلام مباني المجمعات بالثلاث مراكز كاملة التشطيب والبدء في أعمال الفرش والأثاث.

ومن جانبه أوضح محمد جمال القصير ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تسليم فرش المجمعات للوحدات المحلية في أول يوليو المقبل، وسيتم البدء بمركز دار السلام، ثم مركز المنشاة، ثم مركز جرجا، مشيرا إلى بدء العمل في المجمعات بعد الفرش بداية شهر أغسطس المقبل، وتواجد الموظفين.

ولفت إلى أنه سيتم عرض بعض التوصيات على رئاسة مجلس الوزراء منها "تركيب أجهزة لايف بمجمعات الخدمات، وتواجد خزانات مياه بكل وحدة، وتواجد خط نت عالي السرعة لخدمة المراكز التكنولوجية بالمجمعات، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة".

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية المختلفة برفع مستوى النظافة بمحيط جميع المجمعات الخدمية، وتنسيق الموقع العام، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة استعدادا لتشغيل تلك المجمعات، لافتا إلى قيامه بعدد من الجولات الميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة للمرور على جميع المجمعات الخدمية.