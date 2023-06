كوفاتشيتش على بعد خطوات من الانتقال لمانشستر سيتي

اقترب الكرواتي ماتيو، كوفاتشيتش، لاعب خط وسط تشيلسي، من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال الانتقالات الصيفية.

وقال الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي وخبير انتقال اللاعبين والمدربين في أوروبا اليوم الأربعاء:" ماتيو كوفاتشيتش ينضم إلى مانشستر سيتي قادما من تشيلسي، وقد تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة برسوم الصفقة".

وأضاف:" تم الاتفاق على الشروط الشخصية قبل أسبوعين كما أراد كوفاتشيتش فقط الانتقال للمان سيتي وستكلف الصفقة 30 مليون جنيه إسترليني".

وأتم رومانو:" سيخضع للفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة.. وسيعد الكرواتي لاعب الخط الوسط الجديد لبيب".

EXCL: Mateo Kovacić joins Manchester City from Chelsea, fee agreed and done deal — here we go! 🚨🔵 #MCFC



Agreement between clubs just reached for £30m fee.



Personal terms agreed two weeks ago, Kovacić only wanted Man City.



Medicals in the next days.



New midfielder for Pep 🇭🇷 pic.twitter.com/cXU7ZDSKMf