أسامة ربيع: الصندوق السيادي لقناة السويس تجاوز 100 مليار جنيه

• والإيرادات تعدت 9.4 مليار دولار العام الجاري

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الصندوق السيادي لهيئة قناة السويس تجاوز 100 مليار جنيه بعد عامين فقط من إنشائه، مشيرا إلى أن إيرادات القناة خلال العام الجاري تعدت 4ر9 مليار دولار، لاسيما وأن القناة تستحوذ على 15% من حجم التجارة العالمية، وجميع العاملين في الهيئة يعملون من أجل الوطن ومرتباتهم يحصلون عليها من إيرادات القناة، وليس من ميزانية الدولة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس - في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية (صدي البلد) مساء اليوم الأربعاء - إن هناك تطويرا وعملا مستمرا في قناة السويس لعبور السفن، علما بأن الهيئة لديها "شمندورات "وأجهزة مراقبة عالية تراقب الحركة والسفن العملاقة بشكل مستمر والعمل، وعبور السفن لم يتوقف على مدار الـ 24 ساعة.

وأضاف أن عدد السفن التي مرت بقناة السويس الجديدة - التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها - بلغ خلال عام، 25 ألفا و800 سفينة.

وشدد الفريق ربيع على أنه لا بيع لأصول هيئة قناة السويس، وهناك بعض الشركات المملوكة مثل "الرباط" تم طرحها في البورصة بهدف الربح من ورائها عبر ارتفاع أسهمها، متوقعا دخول 5 شركات سيتم طرحها بالبورصة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أصول قناة السويس مملوكة للدولة المصرية، ولم يتم تأجير أو تخصيص أي مرافق من القناة، وما نشر مجرد شائعات، مؤكدا أنه وفقا للدستور أي شىء يخص مرفق قناة السويس؛ فهو ملك الشعب.

وأكمل، أن هيئة قناة السويس تقدم خدمات مختلفة وتشارك في المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس دائما يقدم التشجيع والمساندة والدعم.

وأضاف الفريق ربيع، أن خدمة تموين السفن تحقق عوائد مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت في صناعة اليخوت المصرية بنسبة 100% إلى جانب تصميم المولدات، ولدينا 120 طلبا لتوريد اليخوت المصرية، علما أنه تم توسيع مظلة الخدمات المقدمة لسياحة اليخوت؛ لكي تضاهي مراسي اليخوت العالمية.

وتابع: إن الهيئة تقدم خدمة إصلاح السفن في قناة السويس، وللمرة الأولى في مصر بالتعاون مع وزارة النقل تم إعداد حوض كبير داخل ترسانة السويس لبناء السفن العملاقة، كما أن هناك خدمات مميزة تقدم إلى السفن المارة، علما بأن نسبة الحوادث في قناة السويس محدودة للغاية ويتم التعامل معها على الفور.