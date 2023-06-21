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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، تقديم 1.3 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا، مشددا على وقوف واشنطن إلى جانب كييف مهما طال الوقت.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر في لندن بشأن إعادة إعمار أوكرانيا، بثته وسائل إعلام عربية، أن بلاده ستدعم إصلاح شبكات الطاقة التي تضررت في أوكرانيا.

وتابع " سنعمل على دعم أوكرانيا في مجال إصلاح بنيتها الاقتصادية وبناء جيشها، كما سندعم إحلال سلام دائم على أراضيها".

وأكد أن روسيا سعت لتدمير أوكرانيا، وأنها هي من ستدفع ثمن هذا الدمار.

وتتلقى أوكرانيا دعماً مالياً وعسكرياً، من حلفائها يقدر بعشرات مليارات الدولارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير العام الماضي.