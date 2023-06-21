رئيس برلمانية مصر الحديثة: لم نرفض أي قانون إلا من خلال معايير دستورية

• دعبس: لنا مواقفنا في كل التشريعات المطروحة بما يحقق طموحات المواطنين

قال وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، إن الملتقى السياسي يؤكد أن الأحزاب موجودة على الأرض، والحياة السياسية لا يمكن أن تكون موجودة وثرية بدون الأحزاب، مضيفا أن ملتقى الأحزاب السياسية يبين للشارع أن الأحزاب موجودة ومتفقة مع بعضها، رغم التنافس الذي بينها، إلا أن ما يهمها في النهاية هو الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال ملتقى الأحزاب السياسية بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن.. حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».

وقال دعبس، إنه يأمل أن يكون العمل خلال الفترة المقبلة سويا، ويكون هناك تواصل من جانب كل الأحزاب مع المواطنين، لكي ينعكس الجهد الذي تقوم به الأحزاب على أرض الواقع.

وأشار إلى تبني حزب مصر الحديثة، مبادرة جديدة، وهي إنشاء منصة لتوظيف الكفاءات وجميع الفئات، وتكون منصة عالمية، نستعرض من خلالها خبرات تلك الكفاءات، وهي تساعد شباب كثير في التوظيف.

ومن جهته، قال النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الحزب يرفع شعار المواطن أولا، كما يرفع شعار بناء مصر الجديدة اقتصاديا واجتماعيا، موضحًا أنه بالتوازي مع هذا فإن الحزب يؤدي دوره التشريعي والرقابي، ساعيا إلى تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن الحزب لم يرفض أي قانون إلا من خلال معايير دستورية، مردفا: "لنا مواقفنا في كل التشريعات المطروحة، بالشكل الذي يحقق طموحات المواطنين، ليكون أكثر فاعلية وشفافية".

وسلط الضوء على أبرز مشاركات الحزب تحت قبة البرلمان، والتي منها المشاركة في تعديل قانون تيسيرات استيراد السيارات المقيمين بالخارج، إضافة إلى العديد من طلبات الإحاطة منها المتعلق واقعة مدرسة المعتمدية بنات كرداسة، كما رفض الحزب على قانون الاعتمادات المستندية، ورفض فرض عقوبات على التسرب من التعليم.