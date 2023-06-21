مستقبل وطن يطالب فى ملتقى الأحزاب بإنهاء تشريعات الإدارة المحلية والتصالح بمخالفات البناء

شهدت الجلسة الثانية لملتقى الأحزاب السياسية، مشاركات موسعة من ممثلى حزب مستقبل وطن، مؤكدين أهمية تمكين الشباب فى المناصب الحزبية والعمل على إصدار التشريعات التى تدعم المواطن فى الشارع المصري، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية مع تعزيز المشاركة السياسية، والانتهاء من قانون التصالح بمخالفات البناء.

وأكد النائب محمد عريبى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أهمية العمل على تعديل قانون الأحزاب والمحليات وتعزيز المشاركة السياسية والحزبية، مع السماح بعقد ملتقى للحزب فى المحافظات.

واتفق معه النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تعد رسالة للعالم بدور الأحزاب المصرية فى دعم الدولة والقيام بدورها السياسي على أرض الواقع، منوها إلى أن حالة القلق والمعاناة لدى المواطن خلال المرحلة الأخيرة، تأتى فى ضوء التحديات الاقتصادية العالمية وهو ما يتطلب التوافق والعمل معا من جانب الأحزاب السياسية.

ومن ناحيته.. قال النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، إن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لا بد أن يتم بصورة مختلفة خلال الفترة المقبلة والاهتمام بالعمل الجماهيرى والانتصار للقضايا الجماهيرة على رأسها ملف التصالح بمخالفات البناء.

واتفق معه النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤكدا أهمية قانون الإدارة المحلية وعمل انتخابات المحليات لتخفيف العبء على نواب البرلمان من أجل ممارسة دورهم التشريعى والرقابى.