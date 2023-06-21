وسيم السيسي: مصر غيرت العالم بعد 30 يونيو

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن نابليون بونابارت، كان لديه مقولة شهيرة عن مصر، وهي أن من يحكم مصر، يحكم العالم.

وقال خلال برنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، إنه لم يكن لديه ثقة كاملة في مقولة نابليون بونابرت ، ولكن عقب 30 يونيو أثبتت المقولة صحتها.

وتابع:" أحد رؤساء وزراء إنجلترا، دعا وفود لحوالي 7 دول أوروبية، وقال لهم في منطقة ثرية والحكام غير مستقرين فيها، ولكن إذا استقرت المنطقة سيحكموا العالم"، مؤكدا أنه هذه المنطقة كانت الشرق الأوسط.

وتابع: "في 30 يونيو مصر غيرت العالم"، مشيرًا إلى أنه كانت مخططات للقضاء على مصر، لافتًا إلى أن البعض كان يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط لقوته خوفًا من سيطرته.

وأوضح أن الدول الخارجية كانت تريد تقسيم مصر إلى دويلات، وإسقاطها، ولكن كانوا يرون مصر كتلة صعبة مؤكدا أن مصر واجهت وتصدت لمخططات 30 يونيو.