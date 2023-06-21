 زيلينسكي: أوكرانيا نجحت في جعل الاتحاد الأوروبي أكثر وحدة والناتو أكثر قوة - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يونيو 2023 12:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي: أوكرانيا نجحت في جعل الاتحاد الأوروبي أكثر وحدة والناتو أكثر قوة


نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 12:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 12:10 م

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا نجحت في جعل الاتحاد الأوروبي أكثر وحدة من أي وقت مضى وحلف الناتو أكثر قوة.

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر في لندن بشأن إعادة إعمار أوكرانيا، بثته وسائل إعلام عربية، أن روسيا دمرت حرية الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود، مشيرا إلى أن أزمة الحبوب أظهرت أهمية أوكرانيا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وتابع "روسيا لم تنفذ غزوها لسرقة مواردنا فقط بل أيضا لقلقها من الديمقراطية التي تمهد الطريق لسيادة القانون ومكافحة الفساد".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعلن في المؤتمر ذاته، عن توفير لندن ضمانات قروض بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا.

وتتلقى أوكرانيا دعماً مالياً وعسكرياً، من حلفائها يقدر بعشرات مليارات الدولارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير العام الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك