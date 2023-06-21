زيلينسكي: أوكرانيا نجحت في جعل الاتحاد الأوروبي أكثر وحدة والناتو أكثر قوة

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا نجحت في جعل الاتحاد الأوروبي أكثر وحدة من أي وقت مضى وحلف الناتو أكثر قوة.

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر في لندن بشأن إعادة إعمار أوكرانيا، بثته وسائل إعلام عربية، أن روسيا دمرت حرية الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود، مشيرا إلى أن أزمة الحبوب أظهرت أهمية أوكرانيا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وتابع "روسيا لم تنفذ غزوها لسرقة مواردنا فقط بل أيضا لقلقها من الديمقراطية التي تمهد الطريق لسيادة القانون ومكافحة الفساد".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعلن في المؤتمر ذاته، عن توفير لندن ضمانات قروض بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا.

وتتلقى أوكرانيا دعماً مالياً وعسكرياً، من حلفائها يقدر بعشرات مليارات الدولارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير العام الماضي.