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أعلنت شركة الأبحاث "سوف إيكون" أن من المتوقع الآن أن يصل محصول القمح الروسي إلى 86.6 مليون طن في 2023، بتراجع من تقدير سابق بـ88 ملين طن.

وقالت الشركة في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منها، إن ظروف محصول القمح الربيعي تزداد سوءا في جميع مناطق الزراعات الرئيسية جراء التراجع السريع في رطوبة التربة خلال مايو ويونيو.

ويشار إلى أن الأنواع التي تزرع في الربيع تشكل نحو 30% من إجمالي محصول القمح الروسي.

وتراجعت تقديرات محصول الشعير إلى 19.9 مليون طن من 20.8 مليون طن، ومحصول الذرة إلى 14.6 مليون طن من 14.8 مليون طن.