حفيد توفيق الحكيم: جدي لم يكن بخيلًا وكان عاشقا للمرأة

كشف إسماعيل نبيل، حفيد الأديب الراحل توفيق الحكيم، عن أبرز الصفات التي كان يتسم بها جده، مؤكدا أنه كان شخص بشوشا، ودائم الابتسامة والضحك، وأنه كان ساخرا كتابيا وأدبيا.



ونفى خلال لقاء خاصة به في منزل جده ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامية كريمة عوض، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، ما كان يتردد عن جده بأنه شخص بخيل، قائلا: «توفيق الحكيم لم يكن رجلا بخيلا مع أسرته، ولكن كان في منتهى الكرم خصوصا في الأعياد والمناسبات المختلفة».



وأشار إلى أنه جدة كان يميل لعمل شو إعلامي وفرقعة إعلامية، انطلاقا من فكره في هذا التوقيت من خلال ترديد «الحكيم بخيلا»، مؤكدا أن هذه الفكرة المأخوذة عنه مثل تلقيبه بعدو المرأة، في حين أنه كان عاشقا للمرأة والدليل على حبه لها حضورها في كل كتاباته مثل «شهرزاد، براكسا، المرأة الجديدة، إيزيس».



ولفت إلى أنه على المستوى العائلي، كان يحب والدته «أسمهان» هانم بشكل كبير والتي اتصفت بقوة شخصيتها، منوهًا أن جدته «سيادات» هانم هي السيدة الأولى التي أقنعت توفيق الحكيم بفكرة الزواج بعد تجاوزه الخمسين عاما، وكان يحبها جدا وكذلك يحب ابنته زينب.



ولفت إلى أن جده الأديب الراحل توفيق الحكيم، وضع شروطًا صعبة للزواج عند ارتباطه بجدته، ولكن كانت تحمل جانبًا فكاهيًا، مؤكدا أن جدته نجحت في ذلك واستطاعت عزل جده عن كل المشاكل المتعلقة بالأمور الحياتية.