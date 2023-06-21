تعديل موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري الممتاز

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، تعديل موعد إقامة مباراة الزمالك وغزل المحلة، في الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الزمالك والمحلة في التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء القادم، بدلاً من الثامنة والنصف من مساء اليوم ذاته، والتي سيحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وأرسلت الرابطة خطابًا رسميًا إلى ناديي الزمالك وغزل المحلة، اليوم الأربعاء، يتضمن الموعد الجديد للمباراة التي ستجمع الفريقين في الجولة الـ 32 من الدوري الممتاز.

يُذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، فيما يحتل فريق المحلة المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.