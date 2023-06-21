الدنمارك تعين أول امرأة في منصب رئيس هيئة الرقابة المالية

اختارت الدنمارك، المصرفية المخضرمة لويز موينسن، كأول امرأة تترأس هيئة الرقابة المالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان الحكومة، اليوم الأربعاء، جاء فيه أن موينسن (50 عاما) ستبدأ مباشرة مهامها في منصب المدير العام لهيئة الرقابة المالية في الدنمارك في موعد أقصاه أول أكتوبر.

وعملت موينسن، سابقا في البنك المركزي الدنماركي، وفي منظمة فينانس دنمارك، التي تعتبر المجموعة الرئيسية في قطاع التمويل.

وستحل موينسن، محل جيسبر بيرج الذي استقال بشكل غير متوقع في وقت سابق من هذا العام.

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أنه كان يواجه المحاكمة بتهمة شجار مع حارس مكان انتظار سيارات.