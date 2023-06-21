إزالة الإعلانات المخالفة بميدان جراند مول في المعادي

شن اللواء طارق بحيرى، رئيس حى المعادي، جنوب محافظة القاهرة، حملة بالتنسيق مع إدارات الإعلانات والإشغالات وفرق المتابعة الميدانية، لرفع وإزالة التعديات من نهر الطريق تنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة، بالمرور اليومى على الشوارع والميادين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد بحيري، اليوم الأربعاء، إزالة الإعلانات المخالفة بميدان الجراند مول، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى لشوارع وميادين حي المعادي، موضحًا أنه تنفيذًا لتوجيهات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان عبدالمنعم، برفع كافة التعديات والإشغالات وفتح الطريق أمام المارةخلال فترة عيد الأضحى.

وأشار رئيس حى المعادى، إلى رفع كفاءة النظافة بمربع العرب وميدان الحرية وعبد المنعم رياضو شارع 151، مشددًا على مديري القطاعات بالمرور على صناديق القمامة ومتابعة تفريغها أول بأول حفاظًا على الصحة العامة.