جودة التعليم: اعتماد 8 كليات و23 برنامج تعليم عالي و148 مدرسة

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عقد مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد صباح اليوم الاربعاء اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بمؤسسات وبرامج التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والتعليم الأزهرى.

وقرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اعتماد 8 كليات و23 برنامج تعليم عالي، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهرى فقد تم اعتماد كلية تابعة لجامعة الأزهر.

وقرر المجلس منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لـ2 كلية و7 برامج تعليمية، أما فيما يتعلق بعدم الاعتماد، فقد تقرر عدم اعتماد كلية واحدة و2 برنامج.

وفيما يختص بمؤسسات التعليم قبل الجامعي التابعة لوزراة التربية والتعليم فقد تم اعتماد 148 مدرسة ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لـ16 مدرسة.

وبالنسبة للمعاهد الأزهرية تم اعتماد 69 معهدا أزهريا مع منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمعهد أزهري واحد.

وقال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إن الوصول الى مستويات عالية من جودة التعليم وفق أهم وأبرز المعايير العالمية يظل هدفا سنعمل جاهدين من أجل تحقيقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.

وأضاف عشماوي، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر حول أهمية التعليم وجودته من أجل مستقبل أفضل لمصر سيظل حافزا قويا لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع بما يحقق فعليا رؤية مصر 2023.

واشار عشماوي إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بما يمكن أن تقدمة من دعم لمؤسسات التعليم المختلفة لتهيئتها للاعتماد وكذلك تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات.