جوتيريش محبط من طريقة تنفيذ اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء عن خيبة أمله من الطريقة التي يتم بها تنفيذ اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في بيان إن بطء وتيرة عمليات تفتيش السفن يعني عددا أقل من السفن التي تصل إلى الموانئ الأوكرانية وتغادرها بشكل عام وبالتالي انخفاض كمية الحبوب التي تصل إلى المتلقين.

وأوضح أنه بشكل عام، انخفضت صادرات المواد الغذائية التي أصبحت ممكنة بفضل الاتفاق بنحو ثلاثة أرباع في مايو مقارنة بالمستوى التي كانت عليه في أكتوبر الماضي.

ودعا جوتيريش جميع الأطراف إلى الإسراع في التنفيذ وضمان استمرار تنفيذ الاتفاق.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في الصيف الماضي، منهية حصارا بحريا روسيا استمر شهورا على موانئ البحر الأسود الأوكرانية.

ونتيجة لذلك، يمكن لأوكرانيا، وهي واحدة من أهم مصدري الحبوب في العالم، تصدير الحبوب مرة أخرى، وإن كان ذلك على نطاق محدود.

وفي المقابل، طالبت موسكو بتخفيف العقوبات الغربية التي أعاقت الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.

ومنذ ذلك الحين، اشتكت موسكو عدة مرات من عدم تلبية هذا المطلب وهددت بعدم تمديد الاتفاق.

وتم تمديد الاتفاق عدة مرات، كان آخرها لمدة شهرين في منتصف مايو. والتمديد الحالي ساري المفعول حتى منتصف تموز/يوليو.