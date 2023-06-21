تشيلسي يوافق على بيع ميندي لـ الأهلي السعودي

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وافق تشيلسي الإنجليزي على بيع حارس مرماه السنغالي إدوارد ميندي لـ الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويتم فحص العقود في الوقت الحالي من أجل اتمام الاتفاق.

قال فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" توصل تشيلسي لاتفاق شفهي كامل مع الأهلي السعودي لبيع إدوارد ميندي".

أضاف:" وافق ميندي على الشروط الشخصية مع الأهلي على اتفاق بعقد يمتد لـ 3 سنوات، كما تم الإعلان الأسبوع الماضي".

أتم:" يتم فحص العقود وتوقيعها إذا سارت الأمور على النحو المخطط له".

جدير بالذكر أن انضمام إدوارد ميندي لصفوف الأهلي يقلص فرص محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، في الانضمام للفريق السعودي، حيث كان الأهلي يضع ميندي خيارًا أول والشناوي خيارًا ثانيًا.