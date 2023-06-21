قال الفنان محمد رياض، إنه كان يشعر بـ«الرعب» ما قبل ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنه كان خائفًا من استمرار حكم الإخوان للبلاد.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الإنسان يشعر بالأمن والأمان في وطنه ومنزله، منوهًا أنه لم يشعر بتلك النعمة الكبيرة إلا بعد فقدانها.

وأكمل: «قبل 30 يونيو كنت مرعوبًا وخائفًا، كنت خائفًا على البلد وإن مصر العظيمة يحصل فيها هزة، لكن عندما شاركت في الثورة وجدت كل أطياف الشعب المصري مشاركين».

ولفت إلى أن تاريخ الشعب المصري كبير ويتحد دائمًا في ساعة الخطر، مضيفًا: «في أكتوبر 1973 كل أقسام الشرطة لم تسجل حادث سرقة واحد، فمن صفات الشعب ساعة الخطر، أنه يتحمل المسئولية ويبقى على قلب رجل واحد».

وذكر أن ما حدث خلال حكم الإخوان صعب؛ بسبب العداء للثقافة والفنون بشكل كبير، معقبًا: «لم تكن هناك رؤية واضحة لما يحدث، حالة ربكة شديدة بالدولة في كل شيء، بخلاف ما يحدث في الشارع».

وأشار إلى أن حماه الفنان الراحل محمود ياسين، كان رجلًا محبًا لمصر بشكل كبير، مختتمًا: «كان عنده إحساس إن في حاجة هتحصل والبلد مش هتكمل كده، كان متأكدا أن مصر مش هتقع، وهترجع متحدة ويسودها الأمن والأمان».