مستشار رئيس وزراء اليابان: نتطلع لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز القدرة التنافسية

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أكد هيديكي موراي، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني وقائد فريق حكومي حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي، أن اليابان تأمل في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين قدرتها التنافسية الدولية.

وقال موراي، في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي "قد يكون نقطة تحول تاريخية على قدم المساواة مع الثورة الصناعية، التي تضمنت اختراع المحرك البخاري"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف موراي أن الذكاء الاصطناعي التوليدي "سيسمح لنا بتنفيذ المهام التي تستغرق وقتا طويلا من البشر للقيام بها بكفاءة."

وقال موراي إن الحكومة تأمل في استخدام التكنولوجيا لتنشيط الاقتصاد.

وأضاف موراي: "يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي وسيلة لتنفيذ الرقمنة بطريقة متسارعة. نريد زيادة القدرة التنافسية لليابان من خلال استخدامه بشكل شامل مع مواجهة مخاطره".

وقال موراي إن "أساس الرقمنة والذكاء الاصطناعي هو تعزيز الإنتاجية من خلال توفير العمالة".

وتابع: "إن ذلك يتناسب بشكل جيد مع بلدنا، الذي يعاني من انخفاض عدد السكان".