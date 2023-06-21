رونالدينيو: أنشيلوتي سيحقق الكثير لو تولى تدريب منتخب البرازيل

أصبح النجم البرازيلي رونالدينيو أسطورة نادي برشلونة متفائل بشأن اقتراب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، من تولي قيادة منتخب السامبا.

وخلال حدث أقيم في قصر كوباكابانا في ريو، أعرب النجم السابق عن ثقته في الإيطالي، الذي يقوم بعمل جيد على رأس القيادة الفنية في ريال مدريد.

وقال :" إنه شيء جديد، هذا صحيح، لم يحدث قط أجنبي على رأس البرازيل، نأمل أن يسير كل شيء على ما يرام ".

وأضاف :" إنه مدرب رائع وصديق رائع، أعتقد أنه سيحقق الكثير ، لديه خبرة وفاز في كل مكان كان فيه " .

وأشار رونالدينيو ، الذي لعب تحت قيادة أنشيلوتي في ميلان بين عامي 2008 و 2009: "لديه كل شيء لينجح" .

واختتم :" أنا سعيد للغاية لوجود مدرب رائع في الفريق البرازيلي. وأتمنى له التوفيق والنجاح، أعتقد أنه سوف يقوم بعمل جيد " .