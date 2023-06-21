أسامة ربيع عن تأجير قناة السويس لمدة 99 عاما: منقدرش نعمل حاجة على جنب

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه اقترح على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بكراكات مصرية، مع زيادة مدة التنفيذ إلى عامين و6 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن تمويل المشروع من الميزانية الاستثمارية للهيئة، دون مساس بميزانية الدولة.

وأوضح أن مجلس النواب الجهة التي تُصّدق على ميزانية الهيئة، قائلًا إنها تخصص لدفع المرتبات والوقود وتطوير المشروعات المختلفة وغيرها من البنود.

وبسؤاله عن إمكانية تأجير القناة لمدة 99 عامًا، أجاب: «كلام عارٍ من الصحة، أصول الهيئة ملك للشعب المصري طبقًا للدستور، وفي أي قرار نتوجه إلى مجلس النواب الذي يضم ممثلي الشعب، منقدرش نعمل حاجة على جنب، ده لما مركب بتعطل الكل يتواصل معنا»، بحسب وصفه.

وذكر أن حدوث أعطال للسفن أثناء عبروها قناة السويس أمر وارد، مشيرًا إلى أن المواطنين أصبحوا حساسين لفكرة وقوع حوادث بعد جنوح السفينة البنمية «إيفر جيفن».

وأكد امتلاك الهيئة قدرات وخبرات للتعامل مع مختلف المواقف، إضافة إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهه بزيادة عدد القاطرات من 4 إلى 10؛ لأنه يعلم قيمة القاطرات في السحب والإنقاذ.

وذكر أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يحسن حركة الملاحة بنسبة 28%؛ لأنه يقلل التيارات المائية والانحناءات والحوادث، إضافة إلى أنه يساهم في زيادة عدد السفن المارة.

وأوضح أن المشروع له أهمية كبيرة في تسيير حركة الملاحة والأمان الملاحي، قائلًا إن الجزء الذي يتضمنه مخطط التطوير لم يشهد تطويرًا منذ عام 1990.

واستطرد أن طول القناة سيصل إلى 82 كم بعد الانتهاء من مشروع التطوير، مما يؤدي إلى جاهزية القناة لأية حمولات أكبر في المستقبل، مؤكدًا أن كل الحمولات في العالم بإمكانها العبور من قناة السويس.