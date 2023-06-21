قال الفنان محمد رياض، إن العديد من الإنجازات الكبيرة تحققت على مدار الـ10 سنوات الماضية، مؤكدًا أن الجميع يلمسها، رغم الظروف الصعبة التي تحملها المواطن.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «المواطن المصري تحمل بشكل كبير تلك الفترة، رغم كل الإنجازات التي تحققت كالطرق والمشروعات القومية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والمدن الجديدة».

وذكر أنه فوجئ بكم الإنجازات التي حققتها الدولة في الصعيد على مستوى المدن والطرق، أثناء تسجيله للتعليق الصوتي على أحد الأفلام التسجيلية التي تعرض تلك الإنجازات.

وأكمل: «اتخضيت من كم الإنجازات هناك، مفيش يوم بيعدي إلا وبنشوف حاجة جديدة بتحصل في إعادة بناء للدولة، ويا رب الفترة الصعبة اقتصاديا تمر على خير».

وأكد أنه من أكثر الناس تفاؤلًا بمستقبل مصر، معقبًا: «أنا متفائل جدًا إن مصر هتبقى في حتة تانية إن شاء الله رغم الصعوبات الشديدة».

وأوضح أنه عانى من ارتفاع الأسعار، رغم أنه من الطبقة المتوسطة، مختتمًا: «ما بالك بالناس اللي ظروفها أصعب؟ الأسعار مرتفعة ولازم التجار ياخدوا بالهم شوية ويتقوا الله في الناس».