السجن 9 سنوات لألمانية استعبدت امرأة إيزيدية في فترة وجودها مع داعش بالعراق

أدينت امرأة ألمانية اليوم الأربعاء، بتهمة استعباد امرأة إيزيدية خلال فترة وجودها مع تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وحكم عليها بالسجن تسع سنوات وثلاثة أشهر.

وأدانت محكمة الولاية في مدينة كوبلنس غربي البلاد المرأة البالغة من العمر 37 عاما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، والمشاركة في الإبادة الجماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وحددت السلطات هوية المرأة فقط باسم نادين ك. بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الألمانية.

وخلصت المحكمة إلى أن المدعى عليها أساءت معاملة شابة أيزيدية على مدار ثلاث سنوات "لمصلحتها الخاصة وعاملتها كجارية في المنزل".

وقالت إن زوجها أحضر الشابة إلى منزلهما واعتاد اغتصابها، وإن المدعى عليها كانت على علم بذلك وكان ينبغي عليها أن تتدخل.

وقال الادعاء العام إن المدعى عليها سافرت إلى سوريا مع زوجها عام 2014 وانضمت إلى تنظيم "داعش". وفي عام 2015، انتقل الزوجان إلى مدينة الموصل العراقية، حيث يزعم أنهما احتجزا المرأة الأيزيدية.

واعتقلت المدعى عليها في مارس 2022 بعد إعادتها إلى ألمانيا من مخيم في شمال شرق سوريا يتم فيه احتجاز أعضاء مشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وفي بيان تلاه محامي الدفاع أثناء محاكمتها، أنكرت المدعى عليها أنها أرغمت الشابة الإيزيدية في أي وقت.

وقالت إنه كانت هناك خلافات متكررة مع زوجها بسبب وجود المرأة، مشيرة إلى أنها تخجل من عدم بذل المزيد من الجهد من أجلها.

وفي فبراير أدلت المرأة الأيزيدية بشهادتها في المحاكمة وقالت إنها تعرفت على المدعى عليها.