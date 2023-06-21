 السفارة الأمريكية ببراغ: 8.2 مليون دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين في التشيك - بوابة الشروق
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السفارة الأمريكية ببراغ: 8.2 مليون دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين في التشيك

براغ - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 10:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 10:32 ص

أعلنت السفارة الأمريكية في جمهورية التشيك، أن الولايات المتحدة ستتبرع بمبلغ 8.2 مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين الأوكرانيين والمنظمات التي تدعمهم في التشيك.

وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الأربعاء، أن هذا المبلغ يمثل جزءا من أكثر من 107 ملايين دولار أمريكي تمنحها الولايات المتحدة للدول الأوروبية لتقديم المساعدة للأشخاص الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ومن المقرر أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال في التشيك إلى الـ(يونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للأطفال؛ والذي سيحصل على 3.3 مليون دولار أمريكي، كما ستخصص مبالغ كبيرة لمنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.


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