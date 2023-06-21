منصات التداول الإلكترونية مستقبل التداول

يعَدُّ استخدام منصات التداول الإلكترونية جزءًا هامًا من عمليات التداول في الأسواق المالية اليوم، حيث توفر هذه المنصات مجموعة من المزايا التي تسهل وتجعل عمليات التداول أكثر كفاءة، وسوف نتحدث في هذا المقال بشكل عام عن منصات التداول الإلكترونية، ونسلط الضوء على المفاهيم الأساسية التي يجب على المتداولين فهمها.



منصات التداول الإلكترونية أفضل من التقليدية ؟

توفر منصات التداول الإلكترونية العديد من المزايا مقارنة بمنصات التداول التقليدية ، وهذا هو سبب تزايد شعبيتها في الصناعة المالية. بعض الأسباب التي تجعل الأنظمة الإلكترونية يمكن اعتبارها أفضل من المنصات التقليدية تشمل:

- السرعة والكفاءة: تسمح منصات التداول الإلكترونية بتنفيذ الصفقات بسرعة، حيث يمكن وضع الأوامر وتنفيذها في غضون ثوانٍ. هذه السرعة والكفاءة أمران أساسيان في الأسواق المالية سريعة الخطى اليوم، حيث يمكن لبضع ثوانٍ أن تحدث فرقًا في نتيجة التداول.

- الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق والأصول: تسمح منصات التداول الإلكترونية للمتداولين بالوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق والأصول من جميع أنحاء العالم. يتيح ذلك للمتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص الاقتصادية العالمية.

- تكاليف أقل: غالبًا ما يكون لمنصات التداول الإلكترونية تكاليف معاملات أقل مقارنة بمنصات التداول التقليدية. هذا لأنها تلغي الحاجة إلى وسطاء مثل السماسرة والوسطاء الآخرين.

- الملاءمة: يمكن الوصول إلى منصات التداول الإلكترونية من أي مكان متصل بالإنترنت، مما يسهل على المتداولين مراقبة وإدارة محافظهم الاستثمارية. تتيح هذه الراحة للمتداولين الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق والاستفادة من الفرص عند ظهورها.

- التشغيل الالي: غالبًا ما توفر منصات التداول الإلكترونية أدوات متقدمة يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة بناءً على تحليل البيانات واتجاهات السوق.

• باختصار، هذه المزايا التي توفرها منصات التداول الإلكترونية تجعلها أكثر ملاءمة لتلبية متطلبات الأسواق المالية سريعة الخطى اليوم مقارنة بمنصات التداول التقليدية.

ماهي الخطوات العامة لاستخدام منصات التداول الالكترونية ؟

يمكن أن تختلف الخطوات المحددة لاستخدام منصات التداول الإلكترونية اعتمادًا على المنصة ونوع التداول الذي ترغب في القيام به. ومع ذلك، إليك بعض الخطوات العامة التي يمكنك اتباعها عند استخدام منصة التداول الإلكترونية:

1- التسجيل للحصول على حساب: قم بزيارة موقع الويب الخاص بمنصة التداول الإلكترونية التي ترغب في استخدامها والتسجيل للحصول على حساب من خلال تقديم معلوماتك الشخصية مثل اسمك وعنوانك وعنوان بريدك الإلكتروني.

2- قم بتمويل حسابك: بمجرد التسجيل، ستحتاج إلى تمويل حسابك بالمال. ستوفر لك منصة التداول الإلكترونية خيارات لإيداع الأموال، مثل التحويل المصرفي أو بطاقة الائتمان.

3- اختر الأصل الخاص بك: حدد الأصل الذي ترغب في تداوله، مثل الأسهم أو العملات الأجنبية. يجب أن تقدم منصة التداول الإلكترونية مجموعة من الأصول للاختيار من بينها.

4- تحليل الأسواق: استخدم أدوات التداول والميزات التي توفرها منصة التداول الإلكترونية لتحليل الأسواق وتحديد فرص التداول.

5- ضع تداولك: بمجرد تحديدك لفرصة تداول، ضع تداولك باستخدام واجهة التداول الخاصة بمنصة التداول الإلكترونية. يتضمن هذا عادةً اختيار الأصل ونوع التداول (مثل الشراء أو البيع) والمبلغ الذي ترغب في تداوله ووقف الخسارة ومستويات جني الأرباح.

6- راقب تجارتك: بعد وضع صفقتك، راقبها عن كثب لمعرفة ما إذا كانت تتحرك لصالحك أو ضدك. قد ترغب في تعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح مع تقدم التجارة.

7- أغلق تداولك: عندما تكون مستعدًا لإغلاق تداولك، استخدم واجهة التداول الخاصة بمنصة التداول الإلكترونية للخروج من مركزك. سيؤدي هذا إما إلى ربح أو خسارة، اعتمادًا على كيفية أداء التجارة.

• بالإضافة إلى هذه الخطوات الأساسية، تقدم بعض منصات التداول الإلكترونية ميزات إضافية مثل التداول الاجتماعي، والذي يسمح لك بمتابعة ونسخ صفقات المتداولين الآخرين، أو التداول الخوارزمي، والذي يسمح لك بأتمتة استراتيجيات التداول الخاصة بك. قد تتطلب هذه الميزات إعدادًا وتكوينًا إضافيًا.

من المهم ملاحظة أن التداول يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر ويتطلب فهمًا جيدًا للأسواق واستراتيجيات التداول. من المستحسن أن تبدأ بحساب تجريبي توفره لك منصة التداول الإلكترونية أو صفقات صغيرة حتى تشعر بالراحة مع المنصة ومهاراتك في التداول. بالإضافة إلى ذلك، كن دائمًا على دراية بالمخاطر وفكر في طلب المشورة من متخصص مالي إذا لم تكن متأكدًا.