منظمات الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة تعتمد على واتسآب لتقليل الاعتماد على المهربين

على الرغم من تسهيل منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الهجرة للولايات المتحدة، فإنها وبشكل آخر جعلتها أكثر خطورة.

وفيما مضى كان يتعين على عائلات المهاجرين، أن تنتظر لفترات طويلة قبل أن يعلموا بوصول أحبائهم إلى الولايات المتحدة سالمين، أما الآن فيبعثون برسائل لذويهم عبر تطبيق الواتسآب يوميا عن آخر التطورات. ولكن هذا ليس بهذه السهولة فهم يضطرون لحمل بطاريات خارجية إضافية، لشحن هواتفهم لعدم وجود كهرباء، كما يشترون باقات رخيصة للإنترنت.

وعند منطقة الحدود يعتمد كثيرون من طالبي اللجوء على هواتفهم للحصول على مواعيد للمقابلة، على تطبيق (سي.بي.بي 1)، وهو تطبيق على الهاتف المحمول لسلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ويقول عنه خبراء الخصوصية إنه يثير القلق العميق، لاستخدامه من جانب الحكومة لجمع البيانات.

وحتى أعمال المهربين أصبحت تعتمد على التقنيات بشكل متزايد، وفقا لما تقوله جوادالوبي كوريا كابريرا، أستاذة السياسات والحكومة، بجامعة جورج ماسون بولاية فيرجينيا، والتي تجري أبحاثا حول شبكات تهريب البشر.

وتضيف إن منظمات الجريمة التي تقوم بتهريب البشر، تحتاج أحيانا إلى استخدام عدد أقل من المهربين -يطلق عليهم أحيانا اسم الذئاب- لنقل المهاجرين من نقطة إلى أخرى، وتستعيض عنهم باستخدام تطبيق الواتساب، الذي يسمح لهم بالاحتفاظ بسرية هويتهم، وأيضا بأن يبعثوا برسائل تتضمن تعليمات للمهاجرين، تتعلق مثلا بالمكان الذي يركبون فيه الحافلة التالية لمواصلة رحلتهم، أو لترسل لهم أماكن التجمع عن طريق إحداثيات (جي.بي.إس).

وتوضح كوريا كابريرا أن التكنولوجيا ومنصات التواصل، قامت أيضا بدور في توسيع عمليات الهجرة عبر القارات، لتصل إلى الولايات المتحدة مرورا بالمكسيك، بمساعدة تطبيق الترجمة على محرك جوجل، وأصبح يمكن حاليا للمهاجرين الذين يتحدثون بالعربية أو الصينية أو معظم اللغات الأخرى، التواصل لحظة بلحظة مع إناس آخرين على طول طريق الهجرة.