يقترب موعد موسم الحج ومعه تتألف القلوب المهتمة بزيارة بيت الله الحرام، كما يتمنى آخرون أن يكون لهم نصيب في العام القادم، ومع كل شعيرة أو فعل ديني يمر على مصر يختلط بمزاجها وتفاصيل شعبها، وهكذا الحج أيضاً رغم كونه لا يتم إقامته على أرض مصر لكن طقوس الاستعاد له وحكاياته التاريخية عديدة، ومن الحكايات المصرية المرتبطة بموعد الحج "كسوة الكعبة".

وفق ما ورد في كتاب "تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتها" لنعوم شقير، والصادر عام 1916، فإن ملوك مصر اعتادوا منذ قديم الزمن أن يرسلوا مع ركب الحج الكساء للكعبة، ويرسلوا أميراً ومعه العساكر لحماية الحجاج في الطريق.

وقال أبو الفدا في حوادث الأخبار عام 1318 هجريا: "عند توجه الحاج من مصر أرسل السلطان الأمير بدر الدين بن التركماني مع الحجاج إلى مكة بعسكر لحمياتهم"، وقيل إن أول من نظم المحمل مع الحج المصري وأرسل الكسوة للكعبة وحماها بالعسكار، كانت شجرة الدر.

وذكر شقير، أن ملوك مصر اهتموا من القديم بإصلاح الطريق للحجاج وتمهيد عقباته، وأنشأوا فيها الخانات والقلاع وحصنوها بالعساكر؛ لتأمين الطريق، وحفروا آبار وبنوا البرك لسقي الحجاج وركائبهم، وبئر بركة الحاج غربي القاهرة، وقلعة عجرود غربي السويس، وفي بر سيناء النواطير، وقلعة النخل وآبارها وبئر القريص وبركها، وقلعة أيلة "إيلات"، وفي بر الحجاز على شاطئ البحر الأحمر الشرقي قلعة المويلح، وقلعة الوجه، وقلعة ينبع، وداخل بر الحجاز قلعة رابغ.

كما أن خفر المحمل "الفوج من الحجيج المصاحب للكسوة"، يتألف من 300 إلى 400 عسكري من المدفعية والمشاة وعليهم ضابط، وكانت الحكومة المصرية ترسل إلى القلاع التي في الطريق نجارين لترميم السواقي وملئ البرك قبل وصول الرَكب، وترسل الزاد للعسكار والعلف لركائبهم.

أما عن الإبل التي كانت تشارك في المحمل المصري، فكانت تُحضر من عرب الشرقية والقليوبية بالتناوب، حيث يلتزم كل جانب تقديم الإبل في سنة والآخر في سنة أخرى، وكان كل فريق يقدم كل سنة 400 إلى 500 جمل، وخصصت الحكومة مرتبات سنوية لمشايخ القبائل القاطنة في هذه الدروب للمحافظة على الأمن.

وورد في كتاب "المحمل الشريف ورحلته إلى الحرمين الشريفين"، أن الأمر لم يكن دينياً فقط، بل أيضاً له أبعاداً سياسياً، حيث كان هناك عنصران أساسيان يشيران إلى بسط السيطرة في الحجاز على مر العصور التاريخية، الأولى هي إرسال المحمل الشريف وكسوة الكعبة المشرفة كل عام، وثانيهما هو قراءة خطبة وقفة عرفات باسم الحاكم أو السلطان، على سبيل المثال مع دخول السلطان العثماني سليم الأول مصر عام 1517 انتهت سيطرة المماليك على الحجاز، بعد أن امتدت على مدار قرنين ونصف، وكان الدعاء للسلطان سليم الأول في خطبة يوم عرفات في موسم الحج لهذا العام هي البرهان على انتقال الخلافة الإسلامية من المماليك إلى العثمانيين.

وكانت أسماء السلاطين العثمانيين تنقش على كسوة الكعبة، حيث ظهرت عادة منذ ذلك التاريخ تقتضي نقش اسم السلطان الحام وقت نسج الكسوة على ستائر الرباط والباب بواسطة ضفائر خيوط الذهب، وكانت تنسج حتى القرن الـ18 داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة.