انهيار جدار منزل بمنطقة كفرة مليم في طنطا دون وقوع إصابات

انهار جدار منزل دون وقوع إصابات، في منطقة كفرة مليم بتل الحدادين بحي ثان طنطا.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، بانهيار جدار منزل بمنطقة كفرة مليم بتل الحدادين بثان طنطا.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وسيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية وبالفحص تبين انهيار جدار منزل مكون من دورين فقط دون وقوع إصابات.

وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان العديد من أهالي منطقة كفرة مليم بمنطقة تل الحدادين التابعة لحي ثان طنطا بمحافظة الغربية قد تقدموا بالعديد من الشكاوى لإنقاذهم وإزالة المنطقة ونقلهم إلى سكن بديل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على العشوائيات وتسكين الأهالي في مساكن بديلة راقية وآدمية.

وتعد منطقة كفرة مليم من المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تتبع هيئة الأوقاف ومعظم المنازل بها آيلة للسقوط وتمثل خطرا داهما ومعظمها مبنى بالطوب اللبن وعروق الأخشاب، وبها تصدعات وشروخ وحدث بها العديد من الانهيارات في فصل الشتاء وتعرض سكانها لخطر الموت.

كما أنها إحدى المناطق العشوائية التي تقع بالقرب من ميدان المحطة ومسجد السيد البدوي وسط مدينة طنطا، وتعد منطقة غير آمنة وشملها قرار تطوير العشوائيات الذي أصدره مؤخرا مجلس الوزراء وتمت المعاينة منذ عدة أشهر من قبل لجنة بالقاهرة.

وتم حصر جميع السكان بها وإبلاغهم بتطوير المنطقة وإعطائهم سكن بديل ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

وفي سياق متصل أكد عدد من أهالي منطقة كفرة مليم تضرر منازلهم وسقوط أسقف المنازل وتعرضهم للصعق الكهربائي العام الماضي جراء موجة الطقس السيء، وطالبوا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بسرعة التدخل لإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من الخطر الذي يتعرضون له، ووضع المنطقة ضمن خطة تطوير العشوائيات بالمحافظة.