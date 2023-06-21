كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن أوكرانيا طورت نسخة من مركبة "إم تي-إل بي" زهيدة الثمن والتي تعمل بالديزل، نظرا لافتقارها بشدة إلى مركبات المشاة القتالية.

وخاض الجيش الأوكراني، الحرب بحوالي 1200 مركبة مشاة قتالية، وخلال 16 شهرا من القتال، فقد ما يقرب من 600 منهم. وتعهد حلفاء كييف بتزويدها بـ 800 مركبة قتالية، ما يعني من الناحية النظرية، أن الأوكرانيين لديهم 200 مركبة مشاة قتالية أكثر مما بدأوا به الحرب.

ودشنت أوكرانيا، عشرات الألوية الجديدة منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وفي الوقت نفسه، حشدت كتائبها الحالية، واستبدلت المركبات الخفيفة بأخرى أثقل، ما يعني أن الأوكرانيين يفتقرون بشدة إلى مركبات المشاة القتالية، ويمكن القول إن هذه المركبات- التي تنقل وتحمي وتوفر الدعم الناري للمشاة- أكثر أهمية من الدبابات.

وتمتلك أوكرانيا بكثرة مدرعة "إم تي-إل بي"، لذلك لم يكن مفاجئًا أن تطور الصناعة الأوكرانية نسخة منها تتسع لثمانية أفراد، حيث ظهرت ستة من تلك المدرعات في مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت الأحد الماضي.

وطور الأوكرانيون مركباتهم الجديدة من خلال إضافة برج مثير للإعجاب يتم التحكم فيه عن بعد، كما يضم مدفع رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم. وقد لا تتحمل "إم تي-إل بي" التعرض للضرب، لكن يمكنها القصف.

ومن غير الواضح ما هي المؤسسة التي طورت تلك المركبات الستة وإذا كان بإمكانها أن تنتج أكثر في المستقبل.

ولفتت المجلة إلى أنه ليس هناك نقص في هياكل المركبة، لأنها أوكرانية الصنع، حيث صُنعت في مصنع خاركيف للجرارات، على بعد 25 ميلا من الحدود الروسية في شمال شرق أوكرانيا. وأنتج المصنع عشرات الآلاف من المركبة بين عام 1970 وأوائل عام 2000.

واستهدف الروس المصنع في الأسابيع الأولى من الحرب. وبحسب ما ورد، دمر حريق كبير في أواخر فبراير المصنع، ما أجبر ملاكه على إنقاذ المعدات التي يمكنهم نقلها والانتقال إلى رومانيا.

وأشارت المجلة إلى أنه من الممكن أن أوكرانيا لم يعد بإمكانها إنتاج مركبات "إم تي-إل بي" جديدة، لكنها قد لا تحتاج إلى القيام بذلك؛ ففي عام 2017، كان لدى أوكرانيا في المخازن 2000 مركبة أو أكثر من هذ الطراز يمكنها تطويرهم.