بسمة وهبة تحث المواطنين على طلب «ربع كيلو لحمة»: أوعى تتكسف وأنت بتشتري ثق بنفسك

ناشدت الإعلامية بسمة وهبه؛ شعبة القصابين؛ بتوفير احتياجات المستهلك من اللحوم بالكميات التي تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن، قائلة: «اعلموا ربع كيلو علشان الناس كلها تأكل لحمة، واللي يشتري لا يتعرض للحرج، وأوعى واحد يتكسف يقول للجزار اديني ربع كيلو، أوعى تتكسف خليك على قدك وواثق من نفسك»، حسب تعبيرها.

وأضافت خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور»، أن موسم عيد الأضحي يشهد هذا العام؛ تراجعا في القدرة الشرائية وضعف الإقبال على شراء أضاحي العيد، مستندة في رأيها إلى تصريحات شعبة القصابين والتي تشير خلالها كذلك إلى تراوح سعر الأضاحي بين 70 إلى 80 ألف جنيه، مؤكدة أنه هذه الأسعار لم تعد متوفرة في ظل الغلاء الحالي.

ووجهت رسالة ساخطة إلى التجار، قائلة: «يا مفتريين ارحموا الناس الغلابة، الناس في العيد عايزة تأكل لحمة، ومتقعدش تقولي العلف والدولار، أنت اللي بتغلي الأسعار، وتحط ملح في العلف علشان العجل يشرب مياه كثير وتضحك على الزبون يا غشاشين يا كدابين، كل واحد فيكم عايز يكسب، والغلابة تدفع الثمن»، حسب قولها.

وأضافت أن الغش في الأضاحي لم يتوقف عن هذا الحد، مشيرة إلى تلاعب التجار في الميزان باستخدام حيل وأساليب أخرى، معقبة: «حاجة رايحه لله وأهل الله ولأخواتنا تغشونا فيها ليه! عيب حرام عليكم تحرموا الناس من الأكل».

ونصحت من جانبها المواطنين بالتوجه إلى الشراء اللحوم والأضاحي المستوردة من المنافذ الحكومية ومنافذ وزارات الزراعة والداخلية والقوات المسلحة، مشيرة إلى تراوح الأسعار بين 235 إلى 275 جنيها، معقبة: «روحوا منافذ الدولة وقاطعوا الجزارين.. لحوم حلوة جدا وشفتها زي الفل».