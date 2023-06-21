ألمانيا تحتل المركز السادس في التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين

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صعدت ألمانيا إلى المركز السادس في التصنيف العالمي للمساواة بين الرجال والنساء، مع توازن شبه متساو بين الجنسين في الحكومة الألمانية.

وساهمت الزيادة الطفيفة في نسبة النائبات في البرلمان الألماني في تحقيق أفضل نتيجة تحصل عليها ألمانيا على الإطلاق.

وتقدمت ألمانيا أربعة مراكز في المؤشر، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2006.

ولكن الفجوة الاقتصادية بين الجنسين اتسعت العام الماضي، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر اليوم الأربعاء.

وازداد التفاوت في الأجور، ما زاد من حرمان النساء مقارنة بزملائهن من الرجال. كما أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن نسبة النساء في المناصب الإدارية قد تراجعت إلى مستوى 2018 عند 29%.

وتم النظر بشكل إيجابي إلى نتائج المساواة العالية في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في ألمانيا.

واحتلت آيسلندا المركز الأول مرة أخرى، تليها النرويج وفنلندا ونيوزيلندا والسويد. واحتلت نيكاراجوا وناميبيا وليتوانيا وبلجيكا المراكز من السابع إلى العاشر.

وتراجعت سويسرا في قطاعي الاقتصاد والتعليم، من المركز الثالث عشر إلى المركز الحادي والعشرين.

وتراجعت النمسا من المركز الحادي والعشرين إلى المرتبة السابع والأربعين، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض نسبة الوزيرات في الحكومة.

وقال التقرير إنه في حين تعافى معدل المساواة العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة، فإن المعدل الإجمالي للتغيير قد تباطأ بشكل كبير.

ووفقا لمعدل التقدم الحالي، سيستغرق الأمر 131 عاما للوصول إلى المساواة الكاملة بين الجنسين، وفق حسابات المنتدى الاقتصادي العالمي.