يقيم مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية في السادسة مساء غدا الخميس، ليلة شعر - open mic".

وتبدأ الأمسية التي يديرها الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين، بتقديم مجموعة من الشعراء الشباب وعدد من أعمالهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجمهور الحاضرين لتقديم بعض تجاربهم الشعرية، ويختتم اللقاء بتقديم الفنان إبراهيم نصير عدد من أشهر القصائد المغناة.

جدير بالذكر، أن "ليلة شعر" هو اللقاء الثاني من سلسلة "لقاء البيت"، وهو لقاء شهري متنوع يناقش عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية؛ لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، ونقله وإتاحة الفرصة للتجارب والمبادرات الواعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.