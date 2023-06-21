زيلنيكسي يحث قادة الغرب على المساعدة في إعادة بناء أوكرانيا

حث الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، قادة الغرب على المساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، حيث وصف مشروع إعادة البناء بأنه جزء مهم في الحرب من أجل الحرية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن زيلينسكي كان يتحدث في مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على دعمهما للبلاد.

وقال زيلينسكي: "أعين العالم تنظر إلينا، ما إذا كنا سوف نهزم العدوان الروسي، حيث إن الحرية تستحق أن تفوز، وهذا دون التنازل عن قيمنا".

وأضاف: "نحن نحمي أوكرانيا وبذلك نحمي الحرية، وعندما نبني أوكرانيا، سوف نبني الحرية".

وحث زيلينسكي، الذي يسعى لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، قادة الغرب على أن يتحلوا "بالشجاعة"؛ للاعتراف بأن بلاده تعد بالفعل جزءا رئيسيا من تحالفهم الاقتصادي والدفاعي.

وشدد زيلينسكي، على أهمية أوكرانيا كجهة إمداد للغذاء عالميا، ومن المحتمل أن تصبح قوة طاقة خضراء كبيرة.

واحتشد الآلاف من الوفود من الشركات والحكومة والمجتمع المدني في المؤتمر، الذي وصفه سوناك في خطابه الافتتاحي بالفرصة لغرس بذور مستقبل أوكرانيا.