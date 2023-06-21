المنتخب الألماني يخسر أمام نظيره الكولومبي وديا

واصل المنتخب الألماني نتائجه السلبية، بعدما خسر أمام ضيفه المنتخب الكولومبي صفر / 2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) العام المقبل.

وسجل هدفي المنتخب الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 54 وخوان كوادرادو في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وفشل المنتخب الألماني في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الودية الثلاث التي خاضها هذا الشهر، حيث تعادل مع المنتخب الأوكراني 3/3 وخسر أمام المنتخب البولندي بهدف نظيف قبل أن يخسر في لقاء اليوم.

ولم يتمكن هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، من تحقيق سوى أربع انتصارات فقط في آخر 15 مباراة قبل مباراة المنتخب الكولومبي.

وتأهل المنتخب الألماني لنهائيات يورو 2024 بصفته منتخب البلد المنظم.